РИАМО – 25 мая. Профессор НИУ «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев считает, что под руководством бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова Внешэкономбанк станет одной из основных площадок для технологического прорыва, сообщается на сайте газеты «Аргументы и факты».

Как ранее говорилось в сообщении пресс-службы Кремля, президент РФ Владимир Путин предложил Шувалову возглавить ВЭБ вместо Сергея Горького.

«Надо отдать должное команде Сергея Горькова, которая в целом решила задачи снижения уровня «токсичных» активов банка, и здесь логика президента понятна. Шувалов — мощный аппаратчик и технократ, который всегда задавал сложную экономическую повестку, в том числе инновационную: это и цифровая экономика, и снижение ставки по ипотеке, и уменьшение аварийности на дорогах», — сказал Матвейчев.

Он добавил, что страдающему от санкций и растущей убыточности Внешэкономбанку требуется такой опытнейший управленец, как Шувалов, который умеет распутывать самые сложные проблемы, а у ВЭБа есть огромный потенциал развития в России и за рубежом.

«Кроме этого, назначение Шувалова говорит о том, что президент по-прежнему рассматривает его как человека из своего доверенного круга», — добавил Матвейчев.

Как напоминается в сообщении, Шувалов работал первым вице-премьером с мая 2008 года по май 2018 года. Он также занимал посты руководителя аппарата правительства РФ и помощника президента РФ, где координировал деятельность рабочей группы, осуществляющей разработку мероприятий по удвоению ВВП, борьбе с бедностью и военной реформы.

«Шувалов ассоциируется с реализацией многих знаковых для РФ проектов. В их числе реформа жилищного строительства, включая программу по доступной ипотеке, «Цифровая экономика» и перевод госзакупок на электронные площадки, саммит АТЭС во Владивостоке, Универсиада в Казани (2013 год) и стартующий уже в ближайшее время чемпионат мира по футболу-2018», — добавляется в материале.

Чиновник обладает репутацией сильного антикризисного менеджера.

Российский государственный банк развития и внешнеэкономической деятельности – Внешэкономбанк – является банком с особым статусом, который функционирует на основании специального федерального закона.

Внешэкономбанк кредитует крупнейшие инвестиционные проекты в России, часто связанные с иностранными государствами или бизнесом.