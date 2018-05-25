РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. Восьмидесятилетнюю жительницу села Одинцовского района с многочисленными ожогами доставили вертолетом санавиации в больницу Подольска, сообщается в группе «Национальная служба санитарной авиации» в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера, 24 мая, вертолетом санавиации из села Перхушково (Одинцовского района - ред.) в больницу Подольска была доставлена женщина 80 лет с многочисленными ожогами (обожжено 40% поверхности тела), с ожоговой болезнью в стадии септикотоксемии (третий период ожоговой болезни, обусловленный тяжелой токсико-инфекционной патологией и развитием гнилостных процессов в ожоговых ранах - ред.)», - говорится в сообщении.

Помимо этого, второй вылет санавиацией был выполнен в Дмитров. Где 15-летнюю девочку с тяжелыми травмами - закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом головного мозга и переломом затылочной кости - срочно госпитализировали в больницу города Люберцы.