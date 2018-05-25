РИАМО – 25 мая. Глава Минфина России Антон Силуанов предложил забрать у Москвы часть налоговых доходов и распределить ее между регионами в целях выполнения майских указов президента, сообщает в пятницу «Росбалт».

С таким предложением Силуанов выступил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 24 по 26 мая.

«Регионам нужны дополнительные средства на выполнение майских указов президента. Пока окончательного решения не приняли, но у регионов появится дополнительный ресурс. Один из вариантов — забрать у Москвы часть доходов от налогов, которые платят нефтегазовые гиганты и другие крупные корпорации, и отдать регионам», — сказал Силуанов.

По его словам, такой маневр с распределением средств «возможно» был бы справедливым.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Главной темой форума в этом году стало создание экономики доверия.