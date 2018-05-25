РИАМО - 25 мая. Расписание электричек на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится в выходные дни с 26 по 28 мая, изменения связаны с проведением строительных работ, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Компания «РЖД» продолжает работы по развитию Белорусского направления МЖД в рамках инвестиционной программы, предусматривающей строительство нового дополнительного главного пути между Москвой и станцией «Одинцово» и сопутствующей инфраструктуры, в том числе новых пассажирских платформ, подземных пешеходных переходов.

«Расписание электричек Белорусского направления МЖД изменится в связи с масштабными работами по развитию инфраструктуры в выходные дни с 26 по 28 мая. Технологические окна специально назначены в выходные дни, чтобы сохранить объем пригородных поездов в будни. Во время работ движение поездов будет осуществляться по одному пути в реверсивном режиме – поезда будут поочередно пропускаться в обе стороны», – отмечается в сообщении.

В частности, с 15:00 26 мая до 05:40 28 мая железнодорожники проведут масштабные работы по развитию путевой инфраструктуры на участке Кунцево-1 – Москва.

«Обращаем внимание пассажиров, что на период проведения работ из расписания выведут часть пригородных электропоездов, курсирующих между Москвой и станциями «Звенигород», «Голицыно», «Одинцово», «Кубинка», «Можайск», «Бородино», а также выполняющих диаметральные маршруты. Также некоторые электрички станут отправляться и прибывать раньше или позже привычного графика, у нескольких изменится количество остановок на маршруте», – добавляется в сообщении.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».