РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мая. В Балашихе в 2018 году шесть детей-сирот дополнительно обеспечат жильем, ранее в план предоставления жилья были включены 22 ребенка, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Принято решение областным правительством о выделении дополнительных средств для обеспечения жильем еще шестерых детей-сирот из Балашихи. Им будут предоставлены квартиры во второй половине года. Таким образом, всего в этом году мы планируем обеспечить жилплощадью 28 детей-сирот», - сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что ранее в план обеспечения жильем были включены 22 ребенка, оставшихся без попечения родителей. Предоставление им квартир начнется в июле. Дети получат жилье в новых домах в микрорайоне Ольгино и жилом комплексе «Сакраменто». С ними будет заключен договор специализированного найма сроком на 5 лет. Этот документ обезопасит сирот от махинаций с их собственностью. После этого срока с ними будет заключен договор социального найма.

По словам Юрова, в 2017 году в Балашихе квартиры получили 24 сироты. Жилая площадь им также предоставлялась в новых микрорайонах города.