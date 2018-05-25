РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 25 мая. В школах подмосковного Домодедова прозвенел последний звонок, с окончанием учебного года старшеклассников поздравил глава городского округа Александр Двойных, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Последний звонок в Домодедове прозвенел для 730 одиннадцатиклассников и 1 725 девятиклассников, в 29 школах округа прошли торжественные линейки. Выпускников школы №6 поздравил Двойных.

«Один британский тренер сказал такую фразу: «Многие считают, что футбол – это вопрос жизни и смерти. Это полная ерунда. Футбол намного важнее». И я хочу, чтобы для каждого из вас школьная дружба, уважение и благодарность к педагогам были не вопросом жизни и смерти, а намного важнее, потому что именно это отличает нас от других стран, которые забыли свою историю, забыли, что для нас главное в жизни», – сказал на торжественной линейке Двойных.

По его словам, очень важно, чтобы выпускники верили в себя и не ставили перед собой никаких границ.

«У вас огромные возможности, вы очень талантливы, успешны и, самое главное, чтобы вы в это верили. Я хочу пожелать вам успехов и ничего не бояться. Самое главное – уметь верить и быть благодарными своим учителям, которые нас вырастили. Я желаю вам успешно пройти экзамены. Надеюсь, что каждый из вас свяжет свою судьбу, профессиональную карьеру, жизнь с городским округом Домодедово. Обещаем каждый день делать его красивым, удобным и более молодежным. Будьте успешны и счастливы!», – добавил Двойных.

Напутственные слова в этот день звучали также и от первого заместителя главы администрации Марины Ведерниковой, заместителей главы Игоря Колобова и Олега Тимошина, от местных депутатов и первых учителей и классных руководителей.