РИАМО - 25 мая. В дни чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля, на водоемах Подмосковья будут приняты усиленные меры безопасности, всего в регионе этим летом будут функционировать порядка 190 пляжей и мест отдыха на воде, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«К началу купального сезона пляжи и места отдыха на воде подготовят к приему отдыхающих. На них будет обеспечено дежурство спасателей и медицинского персонала, водолазы обследуют и расчистят дно водоемов от опасных предметов, будут выполнены работы по благоустройству. Сотрудники ГУ МЧС по Московской области заблаговременно проверят соблюдение на пляжах всех необходимых мер безопасности», - говорится в сообщении.

Особое внимание этим летом будет уделяться водоемам, находящимся на территории тех муниципальных образований, где расположены объекты, задействованные в проведении ЧМ по футболу (тренировочные базы команд – участниц, гостиницы, где будут размещаться участники и болельщики). Интенсивность патрулирования таких водоемов будет усилена.

Для того, чтобы предотвратить несчастные случаи на водных объектах, будет организовано в том числе усиленное патрулирование «диких пляжей» - тех мест, где купание запрещено, но по факту, зачастую с риском для жизни, люди там все равно купаются.

«В дни проведения ЧМ по футболу в патрулировании водоемов Подмосковья будет задействовано свыше 1200 сотрудников ГУ МЧС России по Московской области, ГКУ МО «Мособлпожспас», правоохранительных органов, органов местного самоуправления, добровольных спасателей, в том числе из «Россоюзспас» и ВОСВОД. Группировка будет оснащена спецтехникой в количестве более 300 единиц. Патрулирование водоёмов будет осуществляться как на катерах, так и с помощью беспилотных летательных аппаратов», – подчеркнул Пестов.

В Московской области подготовлены тренировочные базы, на территории которых будут проживать и тренироваться девять национальных сборных – России, Мексики, Перу, Аргентины, Бельгии, Франции, Ирана, Португалии и Туниса. Кроме того, Подмосковье готовится принять большое количество болельщиков и туристов из разных стран.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия первый раз в истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».