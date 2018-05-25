РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 мая. Сотрудники предприятий благоустройства Королева отремонтировали 30 остановочных павильонов с начала текущего года, написал глава Королева Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

В городе проводятся ежедневные работы по комплексному содержанию 124 муниципальных и региональных остановок общественного транспорта.

«С начала 2018 года все остановочные павильоны были окрашены, на 30 из них произведен необходимый ремонт: были заменены крыши и стенки. Сотрудниками благоустройства проводится их круглогодичная уборка», – написал Ходырев.

Он также отметил, что работы по содержанию остановочных пунктов проводятся наряду со строительством и реконструкцией дорог в городе – в 2018 году планируется отремонтировать 94 дороги.