РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. В микрорайоне Кузнечики Подольска неизвестные выкинули из окна многоквартирного дома на улице Генерала Смирнова горящий пакет с тетрадями, который попал на автомобиль, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Вчера (24 мая - ред.) неизвестные выкинули из окна горящий пакет с тетрадями, который упал на припаркованную машину. Это произошло у дома №10 по улице Генерала Смирнова в микрорайоне Кузнечики между 18:00 и 19:00», - сказал очевидец.

Он отметил, что автомобиль принадлежал его соседям. В результате происшествия автотранспорт не пострадал, однако жители данного дома планируют обратиться в полицию.

«Это уже не первый случай, когда из окон жители кидают на улицу что попало», - добавил он.