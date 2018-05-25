РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мая. В лесах Балашихи 26 мая пройдут субботники, в рамках акции очистят от мусора территории, прилегающие к жилым микрорайонам, сообщил «РИАМО в Балашихе» представитель управления экологии и природопользования администрации городского округа.

«Во всех лесах и лесопарках Балашихи 26 мая пройдут субботники. Планируем в первую очередь очистить от мусора территории, прилегающие к жилым микрорайонам», - сказал представитель.

В частности, уборку проведут в Горенском лесопарке - со стороны микрорайона Новое Измайлово его территория завалена мусором. Помимо этого, субботник пройдет в Салтыковском, Кучинском лесу и других.

В соответствии с планом-графиком, утвержденным главой Балашихи Сергеем Юровым, субботники в лесах будут проходить ежемесячно до октября. Жителей городского округа также приглашают присоединиться к наведению порядка.