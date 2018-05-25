РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 25 мая. В парке культуры и отдыха в Жуковском 26 мая состоится День предпринимателя, жители смогут поучаствовать в бизнес-квестах и творческих мастер-классах, сообщается на сайте администрации городского округа.

День предпринимателя состоится 26 мая в парке культуры и отдыха с 12:00 до 20:00.

«В нем примут участие около тысячи человек, среди которых жители и гости наукограда, сотрудники предприятий и администрации, первые лица и бизнесмены городов юго-востока Московской области. Для вас будут работать шесть тематических площадок, кураторами которых стали представители малого бизнеса Жуковского», – говорится в сообщении.

Одной из площадок станет «Город мастеров», где можно будет научиться рукоделию, творчеству и пройти мастер-классы. Темой другой площадки станет «Польза для души и дела»: благотворительность, интересные проекты, лайфхаки от экспертов, также участников ждут презентация проекта восстановления усадьбы Быково и презентация направлений благотворительного фонда «Русская береза».

На другой площадке состоится бизнес-квест: решение бизнес-проблем в реальности. Еще один блок мероприятий будет посвящен «ЗОЖигательной активности»: командный, семейный и личный зачет «Предприниматель, будь здоров!».

Также будет работать детский город, который включает в себя мастер-классы, опыты, эксперименты и роботов.

Последняя площадка посвящена презентации женского клуба, где будут работать стилисты и психологи, также здесь пройдут лекции, а желающие смогут сделать снимок в фотозоне и попить чай.

Помимо этого, в рамках мероприятия будет организована одна закрытая площадка с VIP-гостями, кулинарным шоу и пресс-конференцией. Вход по приглашениям. Уточнить наличие приглашений можно в группе события: https://vk.com/businessmen_day.