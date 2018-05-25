РИАМО - 25 мая. Семья, которую москвич Александр Боровой взял в заложники, проживала в его квартире на востоке города на законных основаниях, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Полиция установила, что Боровой, незаконно удерживавший семью в квартире на улице Молостовых, ранее обращался в МВД с жалобой на то, что доля в его двухкомнатной квартире была незаконно отчуждена якобы «черными риелторами».

«Полицейскими в ходе проверки установлено, что указанная квартира принадлежала на праве общей долевой собственности в следующих долях: заявителю – одна третья доли и его бывшей жене – две третьих доли. Также установлено, что 24 апреля 2018 года сын заявителя, действуя по доверенности от матери, выданной ему в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, на основании договора купли-продажи произвел отчуждение двух третьих доли в указанной квартире в пользу семьи потерпевших», - сказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Москве Юрий Титов.

После вселения указанной семьи в жилое помещение в полицию поступали обращения о препятствии собственником доступа новых владельцев в квартиру и конфликтах между ними. По всем обращениям было организовано проведение проверок.

«Отдельно отметим, что в результате проведенных проверок факт незаконного отчуждения семьей потерпевших доли в квартире по улице Молостовых своего подтверждения не нашел», - добавил Титов.

В четверг, 24 мая, в квартире на улице Молостовых мужчина взял в заложники семью из трех человек, которые проживали в соседней комнате этой квартиры. После освобождения заложников в квартире был обнаружен погибший мужчина с огнестрельным ранением. По факту убийства мужчины и захвата заложников возбуждено уголовное дело.

Удерживая заложников, Александр Боровой оставил на страничке в соцсетях «послание» для правоохранительных органов, в котором задал им вопрос, почему его не защитили от «черных риелторов». По информации некоторых СМИ, причиной конфликта стала доля в квартире, которую сын Борового продал посторонней семье с ребенком. Мужчина чистоту сделки не признавал и пытался избавиться от новых жильцов.