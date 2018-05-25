РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 25 мая. В подмосковном Жуковском 28 мая состоится торжественное открытие памятного знака пограничным войскам, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Мероприятие пройдет у мемориала «Афган-Чечня-Россия» и будет посвящено 100-летию со дня образования пограничных войск. Начало в 12:00.

«В сквере в обозначенном месте откроют памятный знак пограничным войскам. На церемонии открытия выступят приглашенные лица, состоится возложение цветов. Приглашаем гостей и всех горожан, имеющих отношение к этому роду войск России, принять участие в мероприятии», – сказал заместитель руководителя администрации города Олег Бобылев.