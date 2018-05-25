РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 25 мая. На площадке Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) в середине мая состоялась встреча участников 129-й полугодовой встречи Международной ассоциации сверхзвуковых аэродинамических труб STAI (Supersonic Tunnel Association, International), на встречу приехали более 30 представителей 16 организаций – членов STAI из 13 стран, сообщается на сайте института.

«Представители STAI посещали институт дважды, но этот визит для нас особенно ценен. Подавая заявку в качестве организатора на 2018 год, мы преследовали цель включить встречу в общий перечень научных и деловых мероприятий, приуроченных к 100-летию ЦАГИ. Мы входим в Международную ассоциацию наряду с ведущими аэрокосмическими предприятиями и научными центрами, и я рад отметить, что наши исследования отвечают мировым стандартам и неизменно вызывают живой интерес коллег», – сказал гендиректор ФГУП «ЦАГИ», академик РАН Сергей Чернышев.

Встречи членов ассоциации позволяют обмениваться с коллегами опытом, рассказать о достижениях, обсудить проблемы и пути их решения. В текущем году докладчики затронули вопросы модернизации и обслуживания аэродинамических труб, повышения эффективности отдельных их систем, защиты от обледенения, калибровки оборудования, характеристик обтекания моделей.

В свою очередь, представители ЦАГИ рассказали об установках института для исследования моделей реактивных сопел, реконструкции регулируемого сопла одной из сверхзвуковых труб ЦАГИ и особенностях проведения экспериментов. В ходе встречи официальный представитель института в ассоциации, начальник лаборатории отделения аэродинамики самолетов и ракет ФГУП «ЦАГИ» Александр Иванов был выбран членом Исполнительного комитета STAI на 2019 год.

В один из дней встречи участники посетили ЦАГИ, где осмотрели экспериментальную базу института – зал статических испытаний, а также транс-, сверх-, гиперзвуковые и крупнейшую в Европе дозвуковую аэродинамические трубы.

Международная ассоциация сверхзвуковых аэродинамических труб – неформальная некоммерческая организация, образованная в 1954 году. Членом STAI может быть любая организация, обладающая хотя бы одной установкой высоких скоростей для проведения аэродинамических исследований. В настоящее время ассоциация включает в себя более 30 организаций из США, Европы, Канады, Китая, России, Австралии, ЮАР, Японии и ряда других стран. STAI проводит регулярные полугодовые встречи, хозяевами которых поочередно становятся организации-участники. ЦАГИ вошел в состав ассоциации в 1994 году.