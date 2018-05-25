РИАМО - 25 мая. В Приокско-Террасном заповеднике в Серпуховском районе Подмосковья на свет появились два детеныша бизонов, сейчас родители телят уже перестали скрывать их от глаз туристов и работников питомника, сообщается на сайте заповедника.

«В нашем зубровом питомнике новое пополнение! Две малышки родились в семье бизонов», — говорится в сообщении.

Двое маленьких рыжих телят родились 9 и 12 мая. Родители сразу спрятали двух самочек подальше от глаз туристов и работников питомника. Но через небольшой промежуток времени бизоны успокоились и перестали скрывать своих малышей.

«Тут, собственно, выяснилось, что оба теленка — девочки. Гордые мамы — Мастра и Мари, вместе с отцом семейства Маврилием, выждав положенное время и, убедившись, что малышкам ничего не угрожает, теперь спокойно могут прилечь в теньке рядом с кормушкой и поилкой, сонно присматривая за маленькими рыженькими детишками», — добавляется в сообщении.

У телят пока нет кличек, но назвать их могут посетители заповедника. В питомнике с 2004 года действует программа «Усынови зубра» (на бизонов она тоже распространяется). Если заплатить 50 тысяч рублей, — а это примерная сумма содержания одного животного в питомнике в год – то посетитель получит право дать теленку кличку и посещать его вне экскурсий.