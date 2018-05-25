РИАМО - 25 мая. Силы и средства ГУ МЧС России по Московской области подготовились к проведению чемпионата мира по футболу – 2018, на 24 объектах инфраструктуры чемпионата будут дежурить спасатели, к мундиалю были проведены 92 тренировки по обеспечению пожарной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«C 14 июня по 15 июля в России пройдет чемпионат мира по футболу FIFA-2018. На территории Московской области проведение матчей не запланировано, однако в единый перечень объектов инфраструктуры чемпионата включены 24 объекта, расположенные на территории Подмосковья. На каждом из них для обеспечения пожарной безопасности будут нести дежурство сотрудники МЧС России», — говорится в сообщении.

Прежде всего, это будут объекты транспорта, куда будут прибывать участники чемпионата и болельщики, гостиницы, тренировочные площадки и Международный вещательный центр.

Совместно с Главным управлением МВД России по Московской области проведены проверки текущего состояния и хода работ по устранению недостатков в технической укрепленности, антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов, задействованных в период проведения ЧМ-2018.

«В целях отработки взаимодействия между дежурными силами МЧС России и другими подсистемами РСЧС на объектах инфраструктуры чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года проведены 92 тренировочных пожарно-тактических занятия, семь пожарно-тактических учений, три командно-штабных учения, два тактико-специальных учения и 21 комплексная тренировка», — добавляется в сообщении.

В отношении этих объектов также провели семь плановых и 16 внеплановых проверок, а также 56 комиссионных проверок вместе с прокуратурой и полицией. В настоящее время на девяти объектах имеются 237 нарушений требований пожарной безопасности.

«По результатам проведенных проверок к административной ответственности привлечены 19 должностных и девять юридических лиц. 10 протоколов об административных правонарушениях направлены по подведомственности в судебные участки мировых судей судебных районов Московской области для принятия соответствующих решений. По результатам рассмотрений административных дел лица, в отношении которых составлены протоколы, привлечены к административной ответственности в виде штрафа», — уточняется в сообщении.

Состав группировки для обеспечения безопасности спортивных мероприятий насчитывает 4650 человек и 1002 единицы техники. Дополнительно возможно привлечение добровольных пожарных общей численностью почти в 23 тысячи человек. Для участия в поисковых мероприятиях организовано взаимодействие с добровольческой организацией ДПО «Лиза Алерт». Планируется организация патрулирования водных объектов Московской области в местах массового отдыха на воде участников и болельщиков.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Московской области будут базироваться девять сборных команд. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.