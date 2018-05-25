РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. Правую полосу на Комсомольской улице в Подольске в пятницу частично перекрыли из-за ремонта осевшего грунта, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

На мосту через железнодорожные пути на Комсомольской улице в Подольске 22 мая просел грунт, из-за чего образовалась глубокая яма.

«Сегодня (25 мая – ред.) на мосту по улице Комсомольская подрядная организация, которая обслуживает данную дорогу, проводит работы по ремонту. Соответственно была частично перекрыта правая полоса движения (со стороны города - ред.). Движение будет перекрыто до окончания работ», - сказал сотрудник.

Он отметил, что завершить работы планируют в течение 10 дней. Однако по определенным обстоятельствам подрядчик может закончить работы как раньше запланированного срока, так и позже. Полностью отремонтировать данный мост планируют в 2019 году.