РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 мая. Школьница из подмосковного Королева стала призером международного конкурса научных проектов школьников Intel ISEF в секции «Биомедицинская инженерия», сообщается на сайте Минобрнауки России.

В международном конкурсе научных проектов школьников Intel ISEF, который прошел в Питтсбурге, США, приняли участие более 1 800 школьников, которые представили более 75 стран мира. Школьники из России заняли девять призовых мест в различных номинациях.

«Одним из девяти призеров из России стала Валерия Лебедева, ученица гимназии №5 города Королев – призер по секции Biomedical Engineering (Биомедицинская инженерия)», - говорится в сообщении.

Intel ISEF — международный конкурс научных проектов для подростков от 13 лет до 18 лет, целью которого является выявление и поддержка талантливых молодых ученых, развитие исследований в области прикладных и фундаментальных наук, а также технического творчества. Этот конкурс называют «Малой Нобелевской премией» – более 20 нобелевских лауреатов становились призерами конкурса в школьном возрасте. Конкурсанты затрагивают важные области жизнедеятельности человека и современного мира: поиск альтернативных источников энергии, лечение онкологических заболеваний, решение острых климатических проблем и другие.