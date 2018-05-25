РИАМО - 25 мая. Болельщики со всего мира теперь могут насладиться официальной песней чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, гимном турнира стала композиция Live It Up, сообщается на сайте FIFA.

«Песня Diplo, исполненная Ники Джемом при участии Уилла Смита и Эры Истрефи, поможет оживить атмосферу на стадионах в России и объединить болельщиков со всего мира. А счастливчики, которые попадут на финал, смогут услышать ее исполнение вживую», - отмечается в материале.

Пока что композицию можно послушать на видеохостинге YouTube.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия первый раз в истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Игры примут 12 стадионов в 11 городах России, это Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».

В Московской области будут базироваться девять сборных-участниц турнира. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.

Ранее Центробанк выпустил памятную банкноту номиналом 100 рублей, посвященную чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Это первая полимерная банкнота, выпускаемая ЦБ. Тираж составляет около 20 миллионов экземпляров.