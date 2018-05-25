РИАМО – 25 мая. Первый зампред правительства РФ - министр финансов Антон Силуанов рассказал в ходе Петербургского международного экономического форума, что в России не будет введен налог с продаж, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Нет», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о возможном вводе налога с продаж в стране.

Помимо этого, он высказался против изменения подоходного налога и отметил, что 13% — очень хороший принцип налогообложения доходов, чтобы не было возможности уклонения.

«Поэтому мы предлагаем не менять ситуацию с подоходным налогом», — заключил Силуанов.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Главной темой форума в этом году стало создание экономики доверия.