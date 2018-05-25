РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мая. В одной из съемных квартир в Балашихе полицейские задержали трех женщин из ближнего зарубежья, подозреваемых в организации занятия проституцией, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО Москвы в ходе оперативных мероприятий задержали в квартире на Нагорной улице двух девушек 25 и 30 лет, подозреваемых в занятии проституцией.

«В ходе дальнейших мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮЗАО в съемной квартире в подмосковной Балашихе были задержаны три женщины в возрасте от 38 до 48 лет, приезжие из ближнего зарубежья, подозреваемые в организации занятия проституцией», - говорится в сообщении.

Подозреваемые размещали в интернете объявления о приеме на работу молодых девушек, которые затем отдавали организаторам 60% от вырученной суммы.

В ходе обыска в квартире задержанных полицейские изъяли банковские карты и мобильные телефоны. Отделом дознания УВД по ЮЗАО возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией».