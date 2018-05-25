РИАМО - 25 мая. Пример Москвы свидетельствует, что концентрация населения и производств в крупных городских агломерациях и создание там комфортной среды для жизни приводит к существенному росту производительности труда, поэтому властям регионов и страны нужно содействовать развитию и решению социальных проблем крупных городских агломераций, сообщается на официальном сайте столичного мэра.

В ходе делового завтрака ПАО «Сбербанк России» на тему «Новая экономическая политика (НЭП) Что? Как? Кто?» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что чем больше урбанизация и концентрация населения в крупных городах, тем выше у них производительность труда и больше предприятий высокотехнологичного производства.

«Я бы обратил внимание и коллег, и членов правительства на то, что мы должны оказывать содействие крупным городам. А главы регионов, в свою очередь, должны уделять много внимания мегаполисам, чтобы там была комфортная среда обитания. Тогда у нас и производительность труда точно будет повышаться, и развиваться образование и здравоохранение. И люди, может быть, при выборе места в жизни, работе будут выбирать нашу страну и наши города», — сказал Собянин.

Участники делового завтрака также обсудили темпы развития регионов и изменения в социальной сфере столицы.

«Началась конкуренция в области здравоохранения. Сегодня от 5% до 25% московских клиник оказывают услуги россиянам, приехавшим из других регионов. Делается это непросто, через серьезные барьеры, но тем не менее сама система обязательного медицинского страхования, которая была создана несколько лет назад, дает свои результаты», — сказал Собянин.

Также за последние годы в Москве произошли большие изменения в социальной сфере.

«Мы видим сегодня, что город перешел на другой уровень развития, в том числе с точки зрения социальной инфраструктуры. Показатели в сфере образования в Москве существенно отличаются от других регионов, потому что город очень много сделал в части реформы и образования, и здравоохранения за последние годы», — отметил глава ПАО «Сбербанк России» Герман Греф.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года. В этом году он проходит с 24 по 26 мая, его тема — «Создавая экономику доверия». Планируется, что всего ПМЭФ-2018 посетят около 15 тысяч гостей из более чем 140 стран мира.