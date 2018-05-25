РИАМО - 25 мая. Столичный портал «Наш город» обзавелся новым разделом, в котором москвичи могут высказать свои предложения по благоустройству и развитию социальной сферы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Портал «Наш город» обновил дизайн и расширил функционал. Теперь жители смогут не только сообщить о проблеме, но и предложить свои идеи по благоустройству и развитию города. Для удобства пользователей создано два раздела — «Мэр, у меня есть проблема» и «Мэр, у меня есть идея», - отмечается в сообщении.

Первый раздел уже знаком москвичам — он позволяет сообщить о неубранном снеге, плохом состоянии детских площадок, работе транспорта и других проблемах.

Функционал второго раздела представлен впервые. Здесь все желающие смогут поделиться своими идеями по следующим направлениям: благоустройство дворов; организация дорожного движения; благоустройство парков, пешеходных зон, бесхозных территорий; развитие социальной сферы.

Обозначив тему и описав свою идею, автор также может приложить для наглядности фотографии или изображения. Сообщение можно сохранить в «Черновиках» или сразу отправить на модерацию. Доступно оно будет во вкладке «Мои данные».

Модераторы проверят идеи на соответствие правилам обработки, после чего идеи будут доступны для голосования всем зарегистрированным пользователям. Решение о реализации каждого предложения принимается ответственным за направление органом власти, в который идея направляется по факту публикации в разделе.

Регистрация в новом разделе возможна только при помощи учетной записи пользователя на официальном сайте мэра Москвы с указанным в ней номером СНИЛС. Персональные данные из учетной записи при этом не передаются. Для удобства пользователь может объединить аккаунт в разделе «Мэр, у меня есть идея» с учетной записью на gorod.mos.ru.

Портал «Наш город» разработан для улучшения качества жизни горожан и облика Москвы. Зарегистрировавшись на сайте, пользователи могут контролировать состояние инфраструктуры, проезжей части, транспортных узлов, освещения, а также благоустройство территорий и многое другое. В зависимости от времени года темы на портале меняются. Весной и летом можно пожаловаться на стертую дорожную разметку, плохой уход за зелеными насаждениями или неправильную установку летних кафе, а зимой — на гололед во дворе, неубранные сугробы и сосульки, некачественно залитые катки.