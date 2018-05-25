РИАМО - 25 мая. В подмосковном Ликино-Дулеве сбили пешехода, который переходил дорогу вне перехода, жителей региона призвали быть внимательнее, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Ликино-Дулеве на 6 километре автодороги Верея-Новониколаевское насмерть сбит пешеход вне зоны пешеходного перехода», — говорится в сообщении.

Жителей Подмосковья призвали быть крайне внимательными при переходе проезжей части.