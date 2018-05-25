РИАМО - 25 мая. Сильные порывы ветра до 12 метров в секунду зафиксировали в столице днем в пятницу, температура в разных округах Москвы составляет 16-18 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Зеленограде без осадков, температура воздуха 16-17 градусов, на территории новой Москвы без осадков, температура воздуха 16-18 градусов, местами порывы северного ветра до 12 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В других округах города температура составляет плюс 16-18 градусов.

В пятницу в Москве ожидается солнечная погода без осадков, воздух прогреется максимум до 19 градусов. Порывы северо-восточного ветра могут достигнуть 15 метров в секунду.