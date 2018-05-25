РИАМО - 25 мая. Москомэкспертиза согласовала проектную документацию на проведение капитального ремонта путепровода Пионерский, который расположен над одноименной станцией подземки на западе столицы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В скором времени будет произведен капитальный ремонт путепровода Пионерский, построенного в 1961 году одновременно со станцией метро «Пионерская» Филевской линии метрополитена. Он расположен на улице Мазиловской и пересекает Филевскую линию – находится над станцией метро «Пионерская», - сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Ремонтные работы будут проводиться через железнодорожные пути метрополитена в зоне станции «Пионерская». Проект капремонта предусматривает переустройство элементов мостового полотна, ремонт сборных балок пролетного строения, замену деформационных швов, ремонт ригеля промежуточной опоры, ремонт железобетонных поверхностей опор и подпорных стен подходов. Также будет проведен ремонт покрытия ездового полотна проезжей части, разделительной полосы и тротуаров.

Строительные работы на Мазиловской улице пройдут в два этапа. На каждом этапе будет оборудована стройплощадка со временным ограждением на проезжей части. При сохранении одностороннего движения транспорта по Мазиловской улице на каждом этапе будет обеспечен проезд шириной не менее четырех метров. На период проведения стройработ введут ограничение максимальной скорости до 40 километров в час и запрет на остановку.

Движение пешеходов в обход закрытых участков тротуара Мазиловской улицы будет осуществляться по противоположной стороне улицы через существующие регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы.

На период строительства предусматривается установка временных дорожных знаков и нанесение временной дорожной разметки. По окончании строительных работ дорожные знаки и разметку восстановят.