РИАМО - 25 мая. В Подмосковье продолжается реконструкция заброшенных ферм, так, в 2018-м планируется провести работы не менее, чем на 12-15 фермах, всего за три года реконструируют до 40 ферм, сообщил РИАМО в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Мы программу по реконструкции ферм распространили на ближайшие три года, за три года мы хотим не менее 40 ферм реконструировать, то есть до 2020 года», - сказал Разин в ходе Петербургского международного экономического форума.

В этом году осенью откроются 12 ферм после реконструкции. В ближайшее время в Пушкинском районе запустят роботизированную ферму.

«Мы планируем не меньше 12-15 ферм реконструировать в этом году, сейчас работы ведутся. Основной запуск ферм будет осенью этого года», - уточнил министр.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ длится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

На ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«Важный форум для нас. Мы очень надеемся, что в этой непростой политической ситуации мы будем находить новых партнеров, привлекать их, создавать им условия, рушить барьеры, которые мешают бизнесу», - сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Разин, который принимает участие в форуме, активно работает на сессиях мероприятия и планирует провести ряд важных встреч с представителями федеральной и региональной власти, а также с отечественными сельхозпроизводителями. В частности, в программе Разина запланированы встречи с министрами сельского хозяйства ряда регионов России.