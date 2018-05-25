РИАМО - 25 мая. Состояние подозреваемого в убийстве мужчины и захвате заложников в одной из квартир на востоке Москвы оценивается как тяжелое, он находится в реанимации, сообщил РИАМО в пятницу представитель справочной ГКБ №15 имени Филатова.

В четверг, 24 мая, в квартире на улице Молостовых мужчина взял в заложники семью из трех человек, которые проживали в соседней комнате этой квартиры. После освобождения заложников в квартире был обнаружен погибший мужчина с огнестрельным ранением. По факту убийства мужчины и захвата заложников возбуждено уголовное дело.

«Пациент находится в первой реанимации. Состояние тяжелое», - сказал собеседник агентства.

Видео с места захвата в заложники семьи вооруженным мужчиной в Москве>>