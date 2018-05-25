Раньше Бронницы ассоциировались с ювелирным заводом, а теперь – с ЧМ-2018. О небольшом подмосковном городе в этом году узнали практически во всем мире. Этим летом во время Чемпионата мира по футболу FIFA в Бронницах будет жить и тренироваться сборная Аргентины. О том, как горожане готовятся к мундиалю, что подарят Месси, и как город изменился за последний год, РИАМО рассказала воспитатель бронницкого детсада «Вишенка» Екатерина Ковригина.

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Город мостов

© Александр Кожохин

Мы переехали в Бронницы из Тамбовской области 8 лет назад и, конечно, сразу почувствовали разницу. Город нам показался большим, чистым, гостеприимным. Хотя, конечно, он небольшой – жителей всего 20 тысяч с небольшим.

Мы живем в районе Москворечье на Строительной улице и всем очень довольны – рядом и поликлиника, и школа, и детский сад, и центр города в 15 минутах ходьбы.

© Екатерина Ковригина

Наш дом – хоть и старенькая пятиэтажка, но очень опрятный, рядом – отличная детская площадка, которую поставили в прошлом году. Дом находится как раз недалеко от озера Бельского, где будет жить и тренироваться аргентинская команда, поэтому мы следим, как город готовится к Чемпионату мира по футболу и видим перемены.

© Екатерина Ковригина © Екатерина Ковригина 1 из 2

Озеро Бельское – это самое любимое место для прогулок у горожан. Все народные гуляния по праздникам проходят здесь, на Масленицу тут же сжигают чучело и катаются с гор. Здесь же находится тренировочная база для гребцов на каноэ и байдарках.

© Михаил Бугаев

Летом тут отличный пляжный отдых, прогулки на велосипеде и другие виды отдыха. Раньше вокруг озера был достаточно дико, а к чемпионату сделали хорошую пешеходную зону прямо до центра города, с лавочками и освещением, построили отличную детскую площадку, установили тренажеры для взрослых, проложили велодорожки.

Бронницы славятся своими мостами и открыточными видами. Самый большой мост – через Москва-реку. Он у нас самый любимый, потому что с него видны все Бронницы.

© Михаил Бугаев © Михаил Бугаев 1 из 2

На озере Бельском есть красивый остров, к которому ведет живописный мостик. С него кстати тоже можно будет наблюдать за тренировками аргентинской команды.

Есть на Бельском озере и свой «Крымский мост», с которого летом самые смелые даже купаются, а еще приезжают свадебные кортежи.

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Маршруты для болельщиков

© Михаил Бугаев © Михаил Бугаев 1 из 2

Центр города за последний год тоже здорово преобразился, и этой весной стал выглядеть просто великолепно. Раньше не было такой масштабной программы по озеленению – сейчас цветов стало гораздо больше! На месте старого фонтана разбили красивый цветник.

Не забыли и про один из символов нашего города – лошадь. С конца 17 века село Бронничи было крупным центром дворцового коннозаводства, здесь появился один из первых конных заводов в России. Поэтому на гербе города у нас лошадка, есть кафе «Золотая лошадь». В Бронницах сохранились исторические казармы конного полка начала 19 века.

© Михаил Бугаев

Визитная карточка города, откуда начинаются все экскурсии – это соборный комплекс на центральной площади. Собор Михаила Архангела был построен в 1705 при участии мастеров Оружейной палаты. Колокольня – одна из самых высоких в Подмосковье – 73 метра. У алтаря Архангельского собора есть небольшой некрополь декабристов, здесь находятся могилы братьев Фонвизиных и Ивана Пущина, друга А. С. Пушкина. В Бронницах жил и потомок Пушкина – внук поэта Александр Александрович был предводителем уездного дворянства.

В общем, сейчас пройтись по центру – это одно удовольствие, и для самих жителей, и для гостей. Аргентинцам должно понравиться!

А вот с центральных улиц лучше не сворачивать – там уже начинаются непарадные Бронницы, есть и дороги в ямах, и не самые живописные дворы.

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Подарок для Месси от «Бронницкого ювелира»

Целый год мы прожили под знаком ЧМ-2018. Его приближение чувствуется буквально во всем. Поговаривают, что сборная уже приехала, но это только слухи, которые разносятся по городу.

Я работаю в детском саду, и футбольная тема коснулась даже нас. Буквально на днях у нас в саду прошел футбольный матч среди воспитателей и сотрудников детсада, а дети за нас болели. Все были в костюмах – кто Баба Яга, кто Кощей, кто в чем. Было весело.

На занятиях мы рассказывали детям о футболе, об Аргентине. В школах, конечно, тоже проводится большая работа.

Все мальчишки из Бронниц, конечно же, мечтают встретить на улице Лионеля Месси и взять у него автограф.

Вообще все жители Бронниц с нетерпением ждут начала чемпионата и надеются увидеть тренировку сборной Аргентины. Однако информации, как будет жить город в период чемпионата, немного. Говорят, на озере Бельском в период чемпионата будет палаточный лагерь для болельщиков Аргентины, потом сказали, что его не будет.

Тренировочная база сборной Аргентины окружена забором, хотя до сих пор пройти туда было возможно. Но, чем ближе чемпионат, тем строже условия прохода. Когда приедет команда, часть зоны отдыха на озере, скорее всего, перекроют полностью.

Доступна ли будет пешеходная зона для горожан, когда начнется чемпионат – тоже большой вопрос. В соцсетях поговаривают чуть ли о не о комендантском часе и о въезде в город по пропускам. Но пока все более-менее спокойно.

Еще мы ждем 24 июня, когда Лионель Месси будет праздновать свой день рождения. Вроде как в этот день сборная Аргентины отправится в Санкт-Петербург. Но город все равно хочет как-то поздравить его и готовит подарки. Это большой торт, кольцо от завода «Бронницкий ювелир», какой-то сувенир из Гжели.

А еще вроде бы сборная Аргентины должна сыграть с болельщиками из Бронниц, но состоится ли такая встреча, никто не знает.

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Работать на ювелирном заводе и лепить пельмени

Бронницы расположены довольно далеко от Москвы, причем из общественного транспорта у нас доступен только автобус № 324 до станции метро «Котельники». Без пробок можно добраться за час, с пробками – за 1,5-2 часа. В общем, лишний раз выезжать в Москву не хочется, в эту толпу и пробки. Я не так давно закончила обучение в вузе, приходилось ездить в Москву, и это было довольно тяжело. К счастью, я и мои близкие работаем в городе.

Автомобилистам проще – Бронницы расположены на пересечении федеральной трассы М5 «Урал» и Московского малого кольца. До Бронниц можно добраться по Новорязанскому, Каширскому или Егорьевскому шоссе. До Москвы можно добраться и на электричке, но до платформы надо еще доехать – примерно 13 километров.

Конечно, многим приходится из Бронниц ездить на работу в Москву ради зарплат. Но и у нас есть много крупных предприятий, на которых работают многие мои знакомые. Например, на фабрике «Морозко», которая делает замороженные полуфабрикаты из теста – пельмени, блинчики, котлеты и многое другое. Можно найти работу в сфере строительства – у нас находится производственная база компании «Теремъ».

Еще в городе работает известный на всю страну Бронницкий ювелирный завод. Украшения «Бронницкого ювелира» есть, наверное, у каждой жительницы Бронниц. До чемпионата Бронницы у большинства ассоциировались именно с ювелирными изделиями.

© Михаил Бугаев

В Москву необязательно ездить и за образованием – у нас тоже есть вполне достойные учебные заведения. У меня подрастает сын, и я уже присматриваю варианты. В Бронницах четыре школы, шесть садиков, автодорожный колледж, филиалы Московского автодорожного университета, Московского государственного агроинженерного университета, Московского финансово-промышленного университета. Филиал МАДИ и автодорожный колледж очень хвалят.

© Екатерина Ковригина

Детский садик, где я работаю воспитателем, просто прекрасный. Все есть – от игрушек до туалетной бумаги. И заведующая делает все, чтобы детям всегда было комфортно и нескучно.

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Жить футболом и грести на каноэ

© Александр Кожохин

Бронницы всегда были спортивным городом, а уж после чемпионата, видимо, у нас все будут заниматься футболом. В небольшом городе целых 12 футбольных полей!

После футбола основной вид спорта у нас – это спортивная гребля. Гребцов на каноэ можно часто увидеть на Бельском озере. Еще в городе активно развивается художественная и спортивная гимнастика, волейбол, баскетбол, стрельба из лука, автоспорт и другие направления. Есть детско-юношеская школа олимпийского резерва.

Дважды в год – ранней весной и поздней осенью – в городе проходит первенство по зимнему береговому спиннингу.

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Окультуриваться в Москве

Для культурного отдыха и досуга у нас тоже достаточно много возможностей. В прошлом году открылся кинотеатр с современным оборудованием, которого жителям так не хватало. Там же, в культурно-досуговом центре «Бронницы», проводят лекции, мастер-классы и выставки.

А вот своего театра в Бронницах нет, и было бы здорово, если бы он появился. Жители ездят окультуриваться либо в Москву, либо в Рязань.

Детям у нас тоже есть где показать свои таланты. Например, в Доме детского творчества, которому недавно исполнилось 80 лет.

© Михаил Бугаев © Михаил Бугаев 1 из 2

В конце 90-х в этом ДК начала репетировать группа «Кураж», которая впоследствии стала довольно знаменитой. Сейчас участники группы «Гран-Куражъ», в том числе ее лидер и основатель Михаил Бугаев, живут в Бронницах. Но концертов группа в родном городе не давала очень давно, хотя когда-то здесь кипела активная культурная ночная жизнь.

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Домашние продукты и обновленные больницы

© Екатерина Ковригина

Кафе и ресторанов у нас очень много. Говорят, что к ЧМ по футболу там научатся готовить аргентинскую кухню. Но пока меню прежнее. Наш любимый ресторан– «Бронничи». Там и русская, и кавказская кухня, и просто непревзойденные шашлыки и овощи на гриле. Многие любят это кафе за выпечку. Сетевого фастфуда тоже очень много.

Как и в других подмосковных городах, у нас работает множество сетевых продуктовых магазинов типа «Пятерочки», «Дикси» и «Магнита». Недалеко есть большой гипермаркет «Карусель». Рынок в Бронницах тоже есть, правда небольшой – «Торговый пассаж». Там мы покупаем домашнее мясо и молочные продукты.

С медициной в городе порядок, в прошлом году в детской и взрослой поликлинике, а также в детском отделении больницы сделали капремонт. Поменяли линолеум, покрасили стены. Недавно сын лежал в стационаре – впечатления очень хорошие. На стенах в больнице появились яркие радостные рисунки.

Мы не сталкивались с проблемой поиска узких специалистов, но, если такие проблемы возникают, из местной поликлиники отправляют в другие медучреждения или в Москву – в МОНИКИ. Частные медцентры у нас тоже есть, у кого есть средства – обращаются туда.

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