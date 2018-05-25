РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. В городском округе Котельники проведут обработку от клещей лесопарковых зон, территорий вблизи водоемов и скверов, к работам планируется приступить в начале июня, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В начале июня в Котельниках планируем приступить к противоклещевой обработке лесопарковых зон. Также ее проведут в скверах и местах отдыха наших горожан. Выполнять работы будет специализированная организация, определенная по результатам конкурсных процедур. На территориях проведут акарицидную обработку, направленную на уничтожение или профилактику появления клещей», - сказала глава муниципалитета Ирина Польникова.

Она уточнила, что обработку проведут в Кузьминском и Томилинском лесопарках, сквере микрорайона Ковровый, у территорий вблизи водоемов в микрорайоне Силикат. Работы проводятся методом распыления специализированных средств, не вредных для здоровья человека.

На проведение санитарной обработки в Котельниках будут выделяться средства из местного бюджета. Ранее началась обработка территорий социальных учреждений.