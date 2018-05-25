РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 25 мая. Управляющая организация ЖСК «Космос-12а» из Жуковского погасила задолженность в размере более 450 тысяч рублей перед ресурсоснабжающей организацией МП «Теплоцентраль», сообщается на официальном сайте Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция».

Инспекторы надзорного ведомства провели внеплановую документарную проверку в отношении ЖСК «Космос-12а», в ходе которой обнаружили задолженность многоквартирного дома по оплате энергоресурсов в размере 451 тысячи 894 рублей. Инспекторы выдали предписание в адрес ЖСК «Космос-12а» устранить выявленные нарушение и выплатить долг МП «Теплоцентраль».

«Предписание было исполнено управляющей организацией в установленные сроки и в полном объеме. По итогам контрольной проверки Госжилинспекция Московской области зафиксировала погашение задолженности перед РСО. Управляющие компании всегда должны помнить, что не вовремя оплаченные счета ставят под угрозу комфорт проживания собственников домов, а значит, ставят под вопрос компетентность УК», – сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

Он добавил, что УК обязаны принять меры, предусмотренные действующим законодательством, направленные на соблюдение порядка осуществления расчетов и погашения задолженности перед ресурсоснабжающей организацией.