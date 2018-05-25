РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 25 мая. Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) в Жуковском приглашает школьников 11-15 лет принять участие в летних мастерских технической направленности, подростки смогут обучиться 3D-моделированию и управлению дроном, сообщается в группе «ЦМИТ Жуковский» в соцсети «ВКонтакте».

«Программа смен очень плотная и насыщенная, а это значит, каждый день будет проведен интересно и с максимальной пользой для участника! Мы будем изучать механизмы, учиться 3D-моделированию, сканировать и печатать на 3D-принтере, работать на лазерном станке. Научимся паять электросхемы и разбираться в моторах, управлять дроном с помощью FPV», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что преподаватели центра, работающие в каждой смене, – люди, достигшие успеха в этой области.

Мастерские будут работать по следующему графику: 9:30 – 12:00 – курс «3D-моделирование и 3D-печать Siemens Solid Edge и Лазерный станок». С 12:00 до 13:00 – обед. В 14:00 стартует курс «Класс беспилотных технологий».

Смены продлятся с 4 по 15 июня, с 18 по 29 июня, и с 20 по 30 августа. Мастерские работают в режиме дневного посещения. Записаться можно на сайте: www.zhukcmit.ru. Подробности по телефону: 8(909)631-99-66.