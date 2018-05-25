РИАМО - 25 мая. После благоустройства в парке «Братеевская пойма» на юге Москвы появились площадки для занятий спортом, комфортные спуски к воде, а также медицинские пункты, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Мы с сегодняшнего дня, по сути, открыли парк, запустили работу. Парк находится в безопасности, работает 90 камер видеонаблюдения, тут есть пункты медпомощи. Также тут оборудовано 100 парковочных мест, так что сюда могут приезжать на отдых из любой точки Москвы», - сказал Бирюков.

Он добавил, что парк полностью благоустроен для занятий спортом, организованы футбольные площадки, теннисные корты, площадки для скейтбординга, а также 12 спусков к воде. Все помещения оборудованы канализационными стоками и водопроводом.

«То, что мы сегодня увидели - только часть той глобальной работы, которая под руководством мэра города Сергея Собянина проводится последние восемь лет для создания комфорта москвичей. По сравнению с 2010 годом количество организованных парковых территорий увеличилось примерно в 3,5 раза - их сегодня около 500», - отметил Бирюков.

По его словам, в рамках благоустройства в столице обустраивают парки на берегу Москвы-реки и около водоемов.

«И вот этот Братеевский парк - один из примеров. Это территория более 115 гектаров, где есть все возможности для отдыха», - заключил заммэра.