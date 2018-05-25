РИАМО - 25 мая. В Подмосковье и Москве объявили «оранжевый» уровень опасности на 26 мая из-за заморозков, местами в регионе температура ночью может опуститься до минус 2 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» – это четвертый из пяти уровней опасности, он обозначает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Такой же уровень опасности из-за заморозков объявили в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской и Воронежской областях. «Желтый» уровень, который обозначает потенциально опасную погоду, из-за ветра объявили в Курской, Липецкой, Тамбовской и Белгородской областях.

В Подмосковье и Москве 26 мая ожидается небольшая облачность без осадков. Температура ночью составит плюс 5-7 градусов, днем — 18-20.

Ранее ГУ МЧС России по Подмосковью предупредило жителей, что температура в ночь на 26 мая в регионе может понизиться до минус 2 градусов. До этого заморозки в Подмосковье были зафиксированы в ночь на 21 мая — местами температура опустилась так же до минус 2 градусов.

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