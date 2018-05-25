РИАМО - 25 мая. В эти выходные подмосковный Зарайск станет центром увлекательных и зрелищных фестивалей и спортивных событий российского и областного масштаба, среди которых массовый полумарафон под стенами Зарайского кремля и товарищеский матч с участием известных российских хоккеистов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В субботу, 26 мая, состоится крупнейший полумарафон России «ЗаRUNск». Общий старт - в 12:00. Маршрут проложен вокруг стен Зарайского кремля. Участникам откроются виды на старинную Водонапорную башню и ансамбль старинных храмов», - отмечается в материале.

Также в субботу в 15:00 состоится товарищеский матч между «Командой Олега Браташа» и хоккейным клубом «Зарайск». На лед зарайского ледового спортивного комплекса, открывшегося в начале этого года, выйдут игроки КХЛ и национальной сборной России, также выступят воспитанники Браташа и школы «Крылья Советов».

«Возглавит команду главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ. ХК «Зарайск» будет выступать в боевом составе, усиленным профессиональными хоккеистами. Приглашаем всех любителей хоккея Подмосковья воочию увидеть мастеров хоккея России, насладится красивой игрой и атмосферой праздника», - добавляется в сообщении.

Кроме того, с 22 мая в рамках юбилейного XV Бахрушинского благотворительного фестиваля в городском округе Зарайск проходят различные культурные мероприятия. В субботу в 14:00 в центре досуга «Победа» артисты театра кукол, теней и актера «Отражение» представят кукольный спектакль «Калинка-малинка».

В 18:00 в субботу и в 15:00 в воскресенье любителей киноискусства ждут фильмы «Авиньон. Иной» и «Музыка в камне». Кинопоказы состоятся в выставочном зале филиала Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина - Театральном музее в Зарайске. В воскресенье в центре досуга «Победа» ценителей камерной музыки ждет вечер «Юмор в музыке».

Кроме того, 26 и 27 мая на территории Успенского храма в деревне Рожново пройдет IX Зарайский православный фестиваль. Основной его день - 27 мая, когда отмечается День Святой Троицы. Мероприятия начнутся в 07:00 с Божественной литургии и крестного хода вокруг храма. После этого состоится открытие фестиваля, главным событием которого станет военно-историческая реконструкция событий гражданской войны 1918 года, выполненная по мотивам романа Михаила Шолохова «Тихий Дон».

В ходе фестиваля будет работать ярмарка, также состоятся выступления казачьих и театральных коллективов.