РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 25 мая. В парке культуры и отдыха Жуковского 31 мая состоится открытие нового проекта Московской областной филармонии «Летний концертный зал», в рамках которого на открытых площадках Подмосковья можно будет услышать неаполитанские песни, арии из опер Верди и Чайковского, увертюры и польки, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной филармонии.

Данный проект реализуется при поддержке министерства культуры Подмосковья. Начало мероприятия в 19:00. На концерте-открытии выступят солисты филармонии, лауреаты международных конкурсов, а также звезды оперной сцены.

«В программе, которая получила название «Лето. Музыка. Любовь», прозвучат арии из опер Верди, Чайковского, фрагменты из популярных оперетт Кальмана, Легара, из мюзиклов Бернстайна, знаменитые неаполитанские песни. Также зрители смогут услышать арии Мистера Икса, песенки Герцога, «Funiculi, Funicula», «O sole mio», «Колыбельная Клары», «Влюбленный солдат». <…> Яркие вокальные номера дополнят самые известные инструментальные произведения – композиции Брамса и Дворжака, увертюры, польки, марши Штрауса», – говорится в сообщении.

В рамках проекта «Летний концертный зал» планируется провести более 30 мероприятий в таких подмосковных городах, как Жуковский, Раменское, Пушкино, Воскресенск, Домодедово, Подольск, Клин, Дедовск, Ногинск, Истра, Кашира, Шаховская, Чехов, а также в деревне Захарово и в поселке Горки Ленинские.

Концертные программы исполнят коллективы и солисты Московской областной филармонии: оркестр «Инструментальная капелла», государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко», государственный оркестр «Гусляры России», государственный академический оркестр солистов «Русские узоры», государственный академический Московский областной хор имени Кожевникова, квартет имени Алябьева, ансамбль баянистов «Русский тембр», группа «Акапелла Экспресс», Алина Яровая (сопрано), Максим Сажин (тенор), Павел Баранский (баритон), Юлия Журавлева (народный вокал), Людмила Боталова (сопрано), Юлия Пилипович (вокал), Олег Калагуров (фортепиано), квинтет «Симфоджаз братьев Ивановых», в состав которого входят заслуженные артисты России Андрей и Михаил Ивановы (контрабас, фортепиано), Полина Орбах (вокал), Денис Швытов (саксофон) и Дмитрий Власенко (ударные).

Проект «Летний концертный зал» представит жителям региона множество интересных, разнообразных программ и наверняка станет значимым событием в культурной жизни Подмосковья.