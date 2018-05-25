РИАМО - 25 мая. Власти Москвы приняли решение о музеефикации и сигнации обнаруженных при проведении благоустроительных работ фундаментов храмов, памятников архитектуры XVII–XVIII веков, снесенных в 1930-е годы в центре Москвы, сообщил в ходе общественных слушаний замначальника управления по сохранению археологического наследия департамента культурного наследия столицы Владимир Пирогов.

Согласно пресс-материалам к мероприятию, слушания в Общественной палате РФ посвящены проблемам сохранения и музеефикации археологического наследия Москвы сезона 2018 года: храм Николы в Столпах и Златоустовский монастырь.

«Согласно проекту, согласованному в департаменте культурного наследия, проводились археологические работы, которые на данный момент завершены. Тщательные исследования, фиксация. Совместно с департаментами культурного наследия и капитального ремонта, когда археологи показали ценность этих кладок, где были найдены также фрагменты плит XVII-XVIII веков, было принято решение об их фиксации и дальнейшей передаче в музей Златоустинского монастыря», - сказал Пирогов.

Он добавил, что была достигнута предварительная договоренность эскизного проекта музеефикации. Этот процесс идет, и уже разработаны три варианта.

«Этот проект должен быть направлен к нам на согласование и рассмотрение. Но решение о музеефикации и сигнации этого участка принято. Каким образом - решать проектировщикам, возможно, общественности», — уточнил Пирогов.

По его словам, работы по благоустройству в столице проводятся с разработкой документации. В частности, на участок между Армянским, Златоустинским и Кривоколенным переулками был разработан соответствующий раздел, где были учтены все исторические объекты, которые находятся на территории, в том числе храм. Специализированная археологическая организация, которая подала на согласование проект, отметила в нем планы по археологическим раскопкам.

«В разделе документации был намечен контур храма, археологами, раскопки были с последующим исследованием этих кладок. <...> Это объект культурного наследия, охраняемые, любые найденные там артефакты подлежат изъятию и передаче в музейный фонд. В частности, изразцы, монеты и прочее», - отметил Пирогов.

Он добавил, что данные действия относятся к сохраняемым остаткам древней архитектуры, фундаментам. В настоящее время объект «законсервирован», работы на территории храма не ведутся.

«В проекте было заложено исследование этого памятника, но неизвестно, в каком состоянии были руины до начала раскопок. Могли быть кладки в плохой или хорошей сохранности. В этом случае решение принималось уже после вскрытия объекта по факту с производителем работ - департаментом капремонта. От департамента культурного наследия было поставлено условие о безусловном сохранении кладок как имеющих особую ценность, характеризующих храм и историческое место как объект древности XVII века. Сейчас ведется работа по музеефикации, разрабатывается проект», - уточнил Пирогов.

Он отметил, что после вскрытия экспертами было подтверждено хорошее состояние исторических находок. Согласно проектной документации данное условие предусматривало дальнейшую музеефикацию.

При благоустройстве переулков в центре Москвы в мае 2018 года были вскрыты фундаменты уникальных памятников архитектуры XVII–XVIII веков, снесенных в 1930-е годы, — храма Николы в Столпах, Златоустовского монастыря. Из-под земли показались фундаменты и основания стен храмов и других построек, средневековые надгробия, булыжная мостовая и другие.