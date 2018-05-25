РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мая. В пятницу жительница подмосковной Балашихи пожаловалась в соцсетях на оскорбления детей сотрудником детского сада №33 «Надежда», в связи с этим в учреждении началась проверка, сообщила «РИАМО в Балашихе» заведующая детсадом Наталия Зайцева.

В пятницу в группе «Балашиха рулит» в соцсети «ВКонтакте» жительница Балашихи Татьяна Пушкарева пожаловалась на то, что в детском саду №33 «Надежда» (улица Карбышева, дом №17) якобы оскорбляют детей. По словам девушки, она проходила мимо учреждения и услышала крики и оскорбительные слова. После того, как она начала снимать видео, сотрудник перестал ругаться.

«На видео оскорбительных слов не слышно, поэтому мы сейчас проверяем этот факт, сотрудники пишут объяснительные. Инструктор по физической культуре, которая проводила занятие на улице, - опытный специалист с двадцатилетним стажем, жалоб на нее никогда не поступало», - сказала Зайцева.

Она также добавила, что, если информация об оскорблениях подтвердится, педагога уволят.