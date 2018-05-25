РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мая. В пятницу утром в Балашихе провели 40 замеров состояния воздуха, превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ не зафиксировали, жителям города ничего не угрожает, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Городской округ Балашиха. На 06:00 25 мая 2018 года проведено 40 замеров лабораторией ПСЧ-201. В результате проведенных экспресс-исследований превышений ПДК загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано. Угрозы для жителей города не выявлено», – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки на полигоне ТБО «Кучино» в Балашихе сожжено 60 тысяч кубометров свалочного газа, распылено 4 бочки ароматизирующего вещества, от жителей городского округа поступило 3 жалобы на неприятный запах.

В настоящее время на полигоне «Кучино» круглосуточно проводится экстренная дегазация. Система включает 55 скважин глубиной 30 метров, все они подключены к факельной установке термического обезвреживания. В процессе рекультивации систему расширят до 112 скважин, будет налажена система по переработке собранного газа в электроэнергию. Все тело полигона покроют специальным материалом, который полностью исключит попадание вредных выбросов в атмосферу. В настоящее время полимерным материалом перекрыто 50% склонов и 26 скважин.