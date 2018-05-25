РИАМО - 25 мая. Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что пенсионная реформа в России может начаться уже в следующем году, передает Федеральное агентство новостей.

Такое заявление Голикова сделала в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 24 по 26 мая.

«Какие-то изменения, возможно, будут приняты в 2019 году, а какие-то будут продолжены и дальше, потому что, как вы знаете, пенсионная система многопланова», — сказала Голикова.

При этом она подчеркнула, что изменения в пенсионной системе – это не сиюминутный процесс. В рамках реформы следует рассмотреть вопросы обычных пенсий, пенсионного возраста, досрочных пенсий и другие.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Главной темой форума в этом году стало создание экономики доверия.

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