РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. В микрорайоне Климовск Подольска подрядная организация приступила к ремонту автодороги на улице Мичурина, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск на улице Мичурина начались работы по обустройству парковочных карманов и ремонту асфальтового покрытия (на участке автодороги от улицы Дмитрия Холодова до улицы Театральной)», - говорится в сообщении.

Автовладельцев микрорайона просят не парковать свои транспортные средства на данном участке дороги.