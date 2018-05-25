РИАМО - 25 мая. Министерство имущественных отношении Московской области презентовало на Петербургском международном экономическом форуме проект «Личный кабинет арендатора», направленный на упрощение работы с арендаторами земельных участков, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Проект Минмособлимущества представили в рамках презентаций на стенде правительства Московской области.

«Сервис личного кабинета, созданный на региональном портале государственных услуг, обеспечит пользователям доступ к информации по договорам, позволит реализовать общение с арендодателем, онлайн-оплату по договорам, запрос необходимых документов, также через сервис можно будет задать вопрос сотруднику органов местного самоуправления. Кабинетом арендатора можно будет воспользоваться уже с 1 июня этого года», - сказал министр имущественных отношении Подмосковья Андрей Аверкиев.

Сервис также будет доступен в формате мобильного приложения. Пользователи приложения смогут осуществлять быстрые платежи за арендуемые участки, получать информацию об изменениях в законодательстве и реквизитах банков, вести учет и контроль за арендуемыми участками и платежами, а также сохранять документы и шаблоны в личном кабинете.

Аверкиев отметил, что приложение будет доступно на платформе iOS уже в начале июля, а пользователи Android смогут начать пользоваться им в октябре.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ длится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

На ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«Важный форум для нас. Мы очень надеемся, что в этой непростой политической ситуации мы будем находить новых партнеров, привлекать их, создавать им условия, рушить барьеры, которые мешают бизнесу», - сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.