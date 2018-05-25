РИАМО - 25 мая. В Московском зоопарке после сбоя вновь стали принимать карты «Тройка» для оплаты входа, сообщается в аккаунте зоосада «ВКонтакте».

24 мая в Московском зоопарке перестали принимать карты «Тройка» для оплаты входа по техническим причинам.

«Спешим сообщить вам, что работа терминала карты «Тройка» в нашем зоопарке восстановлена. Временные технические неполадки были оперативно устранены, и теперь каждый желающий может беспрепятственно попасть в зоопарк с помощью данной карты», - говорится в сообщении.

Кроме зоопарка, по «Тройке» можно оплатить вход в Третьяковскую галерею, Московский планетарий, музей советских игровых автоматов, парк «Зарядье». Зимой по карте можно пройти на катки парка Горького, ВДНХ, а также на ГУМ-каток.