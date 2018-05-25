РИАМО - 25 мая. Подмосковье планирует начать использовать беспилотные летательные аппараты в сельском хозяйстве в течение 5-6 лет, применение беспилотников экономически выгодно, так как это снизит затраты на использование удобрений и улучшит работу агрономов, сообщил РИАМО в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Мы на некоторых территориях Московской области начинаем пробовать технологии точного земледелия, то есть использование беспилотных летательных аппаратов для формирования плана внесения удобрений, средств защиты. Я рассчитываю, что в ближайшие пять-шесть лет мы сможем активно внедрять цифровые технологии», - сказал Разин в ходе Петербургского международного экономического форума.

Он подчеркнул, что использование беспилотников стоит больших вложений, но при этом экономически выгодно.

«Это существенно снижает затраты на использование удобрений и улучшает работу агрономов, то есть не надо ездить по всем полям, а можно в режиме удаленного доступа постоянно мониторить состояние посевов и адресно реагировать», - подчеркнул министр.

Он уточнил, что пока беспилотники летают на 20 тысячах гектаров в Зарайске, Луховицах и Серебряных Прудах.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

Всего на ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«Важный форум для нас. Мы очень надеемся, что в этой непростой политической ситуации мы будем находить новых партнеров, привлекать их, создавать им условия, рушить барьеры, которые мешают бизнесу», - сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Разин, который принимает участие в форуме, активно работает на сессиях мероприятия и планирует провести ряд важных встреч с представителями федеральной и региональной власти, а также с отечественными сельхозпроизводителями. В частности, в программе Разина запланированы встречи с министрами сельского хозяйства ряда регионов России.