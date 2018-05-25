РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 мая. Во дворе одного из домов в подмосковном Королеве жильцы обнаружили змею, сообщил «РИАМО в Королеве» житель городского округа.

«Змея была замечена во дворе дома №30 по улице Пионерской, рядом с подъездом. Похоже, что это уж», - сказал житель.

В весенне-летний период на территории города можно встретить змей, греющихся на солнце. Ужи неагрессивны, и при виде человека они спасаются бегством. Однако, часто их путают с гадюкой-меланистой. Эта змея ядовита, но, чтобы избежать нападения, не следует ее тревожить и провоцировать.

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