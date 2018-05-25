РИАМО - 25 мая. Власти Подмосковья ожидают, что объем прямых инвестиций в регионе в 2018 году может вырасти на 15%, сообщил РИАМО в пятницу заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев.

«Мы ориентировались бы на прирост (инвестиций в 2018 году - ред.) до 15%, прямых инвестиций около 50 миллиардов дополнительных денег», - сказал Буцаев в ходе Петербургского международного экономического форума.

Ранее Буцаев сообщил РИАМО, что Подмосковье будет стремиться подняться в рейтинге инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив в следующем году. В 2018-м регион занял девятое место в рейтинге, сохранив позиции в десятке лидеров.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

Всего на ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«Важный форум для нас. Мы очень надеемся, что в этой непростой политической ситуации мы будем находить новых партнеров, привлекать их, создавать им условия, рушить барьеры, которые мешают бизнесу», - сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В работе форума также принимает участие министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Он активно работает на сессиях форума и планирует провести ряд важных встреч с представителями федеральной и региональной власти, а также с отечественными сельхозпроизводителями. В частности, в программе Разина запланированы встречи с министрами сельского хозяйства ряда регионов России.