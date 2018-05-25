РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. В ходе оперативно-профилактической операции «Нелегал-2018» сотрудники полиции Люберец проверили более 400 иностранцев и составили 372 административных протокола, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Оперативно-профилактическую операцию «Нелегал-2018» провели с 15 по 23 мая на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое».

«Сотрудниками полиции проверено более 400 иностранцев и составлено 372 административных протокола. Из них 92 человека привлечены к административной ответственности за нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства и за незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности», - говорится в сообщении.

Кроме того, 19 должностных лиц привлечены к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных гражданин или лиц без гражданства. За нарушение миграционного законодательства Российской Федерации в отношении 115 иностранных граждан судом принято решение об административном выдворении за пределы страны.

В рамках данной операции проверили 84 объекта (общежития, торговые рынки, предприятия, садовые товарищества и иные объекты и организации), и 49 адресов с множественной постановкой иностранных граждан на миграционный учет, по результатам проверки за указанный период 2018 года силами МУ МВД России «Люберецкое» выявлено и возбуждено 29 уголовных дел.

Из них одно – за организацию незаконной миграции, 15 – за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении, пять – за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков, восемь – за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также за незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства.

Сотрудники полиции просят жителей сообщать им информацию по всем фактам, имеющим отношение к борьбе с нелегальной миграцией, по телефонам: 8(495)554-93-94 (дежурная часть МУ МВД России «Люберецкое»), 8(495)692-70-66 (телефон доверия ГУ МВД России по Московской области).