РИАМО - 25 мая. Перед Подмосковьем строит задача подняться выше в рейтинге Агентства стратегических инициатив по состоянию инвестиционного климата в субъектах РФ в 2019 году, сообщил РИАМО в пятницу заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

В интегральном рейтинге регионов России по состоянию инвестиционного климата Подмосковье вошло в десятку лидеров, заняв девятую позицию. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева отметила Московскую область как регион с заметным приростом инвестиций.

«Андрей Юрьевич (Воробьев, губернатор Подмосковья – ред.) уже поставил задачу разработать конкретный план по повышению нашего места в рейтинге на следующий год. Мы перед собой ставим необходимость расти вперед, прибавляя одно-два места в рейтинге, но, главное, не потерять те наработки, которые у нас в настоящий момент есть», - сказал Буцаев.

Он добавил, что сохранение позиции в топ-10 рейтинга - доказательство правильной работы.

«Если учесть, что мы в прошлом году сразу перешагнули в десятку из третьей десятки, то сохранение в этом году - это доказанный факт того, что инвестиционный климат в Московской области обладает теми преимуществами, которые мы год тому назад заявляли, и сумели их все сохранить», - отметил Буцаев.

По его словам, внутри первой десятки очень жесткая конкуренция, плотная борьба между регионами.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

Всего на ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«Важный форум для нас. Мы очень надеемся, что в этой непростой политической ситуации мы будем находить новых партнеров, привлекать их, создавать им условия, рушить барьеры, которые мешают бизнесу», - сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В работе форума также принимает участие министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Он активно работает на сессиях форума и планирует провести ряд важных встреч с представителями федеральной и региональной власти, а также с отечественными сельхозпроизводителями. В частности, в программе Разина запланированы встречи с министрами сельского хозяйства ряда регионов России.