РИАМО - 25 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума обсудил с делегацией японской префектуры Хоккайдо перспективы сотрудничества, в частности, внедрение телемедицины на территории Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

Стороны подписали протокол о начале межрегиональных связей.

Делегацию префектуры Хоккайдо возглавила губернатор - госпожа Харуми Такахаси. Стороны рассматривают возможность межрегионального сотрудничества в сфере здравоохранения, университетских и академических обменов, культуры и спорта.

«Среди приоритетных направлений нашего сотрудничества я хотела бы выделить здравоохранение и медицину, в Хоккайдо имеются три медицинских университета, в этот раз со мной приехал ректор медуниверситета Саппоро, который славится технологией онкотерапии. Я думаю, что это приоритетное направление. В наших университетах высокое качество телемедицины, прежде чем развивать телемедицину, стоило бы специалистам Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) приехать к нам для знакомства», - отметила Такахаси.

В частности, в сфере совершенствования оказания медицинской помощи по профилю онкология, совершенствования оказания первой медико-санитарной помощи; внедрение телемедицины в Московской области.

В сфере культуры стороны договорились организовывать обменные гастроли на площадках государственных театров Московской области; сотрудничестве и проведении совместных культурных и туристических мероприятий.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

Всего на ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«Важный форум для нас. Мы очень надеемся, что в этой непростой политической ситуации мы будем находить новых партнеров, привлекать их, создавать им условия, рушить барьеры, которые мешают бизнесу», - сообщил ранее Воробьев.