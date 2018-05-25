РИАМО – 25 мая. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что ставки по ипотеке в России в перспективе будут понижаться, в то же время во избежание роста цен необходимо обеспечить достаточный объем строительства жилья, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Мы видим, что до конца года тенденция сохранится, и ставки будут снижаться», — сказал Греф на Петербургском международном экономическом форуме.

При этом он подчеркнул, что застройщики должны обеспечить объемы строительства жилья, в противном случае возможен рост цен.

В марте текущего года средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях достигла очередного минимума — 9,64%. В январе средневзвешенная ставка по ИЖК составила 9,85%, в декабре 2017 года — 9,79%.

Совокупная сумма задолженности по ИЖК увеличилась за март на 2,1% и достигла 5,4 триллиона рублей по состоянию на 1 апреля 2018 года.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

Активное участие в работе форума принимает делегация Московской области. На ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.